الشرطة البرازيلية تحرر والدة اللاعب تايسون بعد خطفها

وأعلنت الشرطة أن روسانجيلا بارسيلوس فريدا، 58 عاما، كانت قد اختطفت أمس الاثنين، من قبل عصابة تظاهر أفرادها بتسليم زهور قبل أن يجبروها على ركوب سيارة، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وقامت الشرطة بمداهمة المكان ووجدت فريدا مقيدة في كرسي. واعتقلت الشرطة ثلاثة رجال وسيدة من بينهم مسلح واحد، والذين اعترفوا أنهم كانوا يعلمون أنها والدة تايسون.
كان تايسون غائبا عن بلاده لمدة شهر قضاه مع المنتخب البرازيلي في روسيا، من أجل المشاركة في كأس العالم، لكنه لم يلعب أي مباراة.
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