دولة أوروبية تعتزم حظر استخدام الأكياس البلاستيكية

ريغا — سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للحكومة اللاتفية، أمس الثلاثاء 17 يوليو/تموز الجاري: "لا تنطبق القيود على الأكياس الرقيقة فحسب، بل تنطبق أيضًا على الأكياس البلاستيكية بجميع أنواعها، بغض النظر عن سماكة المادة، باستثناء الأكياس التي لا تقل سماكتها عن 15 ميكرون، والمطلوبة لأغراض صحية أو مخصصة لتغليف المنتجات الغذائية المفتوحة (المنتجات شبه جاهزة)".

وتشير التعديلات المقترحة إلى أنه ابتداءا من 1 يناير/كانون الثاني 2019، سوف يتوقف تقديم الأكياس البلاستيكية المجانية للمشتري.

وقال ممثل وزارة البيئة في لاتفيا، روديت فيسيري، إنه "بدءا من عام 2025، لن يتم بيع أكياس بلاستيكية في المتاجر على الإطلاق، وأنه يجب استبدالها بتغليف أكثر صداقة للبيئة".

ووفقا لدائرة الدولة للخدمات البيئية، فإن كل مواطن في لاتفيا يستخدم كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية، التي تزن أقل من ثلاثة غرامات، بينما يستخدم أكثر من كيلوغرام من أكياس أثقل وزنا في كل عام.



وينتهي مصير معظم الأكياس البلاستيكية في لاتفيا بداخل مقالب، حيث يمكن إعادة تدوير جزء منها فقط.