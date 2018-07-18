مسدس أمريكي في هيئة هاتف محمول

وأظهر مقطع فيديو عرضته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، كيف يمكن طي هذا المسدس بشكل مذهل حتى يصبح في شكل وحجم الهاتف المحمول، كما أن الجراب المخصص لهذها الهاتف يشبه إلى حد كبير جراب الهواتف المحمولة.

© REUTERS / SHANNON STAPLETON أمريكا تسعى لفرض حظر سلاح على جنوب السودان

وصرح كريك كيجيلبريغ، رئيس مجلس إدارة شركة "أديدال كونسيل"، بأن شركته أنتجت هذا المسدس لتلبية حاجة الأشخاص المصرح لهم بحمل السلاح ويخشون من إثارة القلق في نفوس الآخرين عند رؤيتهم يحملونه خلال تجولاتهم اليومية.

وتابع، أن المسدس لن يلفت الأنظار عند وضعه في جيب البنطال لأنه سيبدو وكأنه هاتف خلوي، وليس له الشكل المعروف عن المسدس والذي يظهر حتى عند وضعه داخل الجيب أو الجراب.

Gun disguised as SMARTPHONE goes on sale in US – and it's CHEAPER than an iPhone https://t.co/vQDAp5MSmd pic.twitter.com/NN4jQ1vBY6 — Daily Star (@Daily_Star) July 17, 2018

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واختبرت الشركة الانطباعات عن شكل المسدس، وذلك عن طريق وضعه على منضدة في أحد المطاعم، ورصد ردود الأفعال عند رؤيته وتبين أن المسدس لم يلفت انتباه المتواجدين في المطعم إذ ظهر لهم وكأنه مجرد هاتف تقليدي.

وأثار المسدس الجديد غضب بعض النشطاء، الذين رأوا أنه يمكن استخدامه بشكل سيئ من قبل المجرمين، أو أن يلتبس الأمر على رجال الأمن فيطلقوا النار على شخص برئ لمجرد أنه يحمل هاتف محمول حقيقي يشبه هذا المسدس.