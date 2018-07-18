أب يرضع طفله جعة في سريلانكا

أعلنت الشرطة السريلانكية عن اعتقالها لأب اشتبهت في إرضاعه جعة (بيرة) لابنه الذي لم يتجاوز عاما.

ورصدت وسائل التواصل الاجتماعي الأب مع 3 من أصدقائه وهو يرضع الطفل على ما يبدو "جعة" في إحدى القرى بوسط البلاد، حسب "رويترز".

© REUTERS / Lucy Nicholson طفل فرنسي يعبر بحر الشمال في زمن قياسي

وأكد متحدث باسم الشرطة أنه تم اعتقال والد الطفل وأصدقائه بسبب "القسوة على الطفل".

وأظهر مقطع فيديو الأب يرضع طفله مرتين من زجاجة الجعة.

في الوقت نفسه هناك شخص في الخلفية يقول للأب "يجب عدم إعطاء الطفل كحوليات".