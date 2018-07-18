مدينة سعودية تحقق رقما عالميا

وصلت مدينة سعودية إلى ترتيب عالمي في مؤشر القوة الشرائية ضمن تقرير الأسعار والأرباح لعام 2018.

وجاءت العاصمة السعودية، الرياض، في المركز الـ24 عالميا في القوة الشرائية، بحسب إجمالي المرتب في الساعة وصافي المرتب وصافي الدخل السنوي بدون ضرائب، حسب صحيفة مكة السعودية.

ومدينة الرياض يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، وشمل التقرير 4 مؤشرات رئيسية تتضمنها أخرى فرعية، فجاءت الرياض في المركز الـ60 عالميا في مؤشر أغلى المدن.

الرياض بالمرتبة الـ24 عالميا في القوة الشرائية.

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— pic.twitter.com/l05bluuaT2 — مجتمعنا (@KSASociety) July 18, 2018

ويصدر التقرير عن مجموعة UBS العالمية لإدارة الثروات لمقارنة الأسعار، ومستويات الكسب والقوة الشرائية.

وتصدرت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية القائمة التي تقيس مقدار ما يكسبه الفرد وتقارنه مع مقدار تكلفة السلع والخدمات العادية.