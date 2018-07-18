منع طيارين صينيين من الطيران مدى الحياة... ماذا حدث في السماء

منعت السلطات الصينية طيارين في شركة "إير تشاينا" من قيادة طائرة مدى الحياة، بسبب سلوك معاون الطيار.

انخفض علو طائرة من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة الطيران الوطنية فجأة، الأسبوع الماضي، بعدما قطع معاون الطيار دون قصد مكيّف الهواء، في مسعى إلى تبديد الدخان المتصاعد من سيجارته الإلكترونية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

لكنه أخطأ في الزرّ وقطع مكيّف الهواء، ما تسبب في خفض مستوى الأوكسجين في المقصورة. فانطلقت الصفارة للإنذار من أن علو الطائرة ارتفع أكثر من اللازم وبات من الضروري الهبوط إلى مستويات أكثر انخفاضا.

واضطرت الطائرة التي كانت في رحلة من هونغ كونغ (جنوبا) إلى داليان (شمال شرق) إلى النزول آلاف الأمتار، وهبطت أقنعة الأكسجين للركاب المذعورين. ولم تسفر هذه الحادثة عن أي ضحية بين الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 153 شخصا.

وسحبت الإدارة الصينية للطيران المدني (سي ايه إيه سي) رخصة الطيران من الطيارين الذين كانوا في مقصورة القيادة وقت الحادثة، مدى الحياة، وفقا لـ"بي بي سي".

وفرضت على شركة "إير تشاينا" غرامة قدرها 50 ألف يوان (7400 دولار تقريبا) وينبغي لها أن تخفّض بنسبة 10 % الرحلات المسيّرة بطائرات "بوينغ 737" وإعادة النظر في إجراءات السلامة لمدة ثلاثة أشهر.