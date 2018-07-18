بيل غيتس يخصص 30 مليون دولار من أجل "ألزهايمر"

قال بيل غيتس، الملياردير الأمريكي، وليونارد لودر، الرئيس الفخري لشركة إستي لودر لمنتجات التجميل، إنهما سيخصصان 30 مليون دولار على مدى ثلاثة أعوام لتشجيع تطوير فحوص جديدة من أجل الاكتشاف المبكر لمرض ألزهايمر.

وبالنسبة لغيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، فإن إطلاق البرنامج جاء بعد الإعلان، في نوفمبر/تشرين الثاني، عن استثمار شخصي قدره 50 مليون دولار في (صندوق اكتشاف الخرف)، وهو صندوق يهدف للبحث عن علاجات للمرض الذي يسبب تلف المخ.

© AP Photo / Nati Harnik بيل غيتس يرفض عرضا من ترامب ويتبرع بـ 12 مليون دولار لمواجهة الإنفلونزا

وقال جيتس إن أحد دوافعه هو تجربته الشخصية مع أفراد من العائلة يعانون من ألزهايمر.

وتقول جمعية ألزهايمر الدولية إن المرض يؤثر على ما يقرب من 50 مليون شخص في أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 131 مليونا بحلول عام 2050.

وقدم غيتس ولودر رأس المال الأساسي لجهود التشخيص المبكر من خلال المؤسسة التي أنشأها لودر لتطوير أدوية ألزهايمر. وسينضم إليهما آخرون من بينهم عائلة دولبي ومؤسسة شارل وهيلين شواب.

وستكون الأموال المقدمة من خلال المبادرة متاحة للعلماء والأطباء الذين يعملون على نطاق عالمي في الأكاديميات والمؤسسات الخيرية وشركات التكنولوجيا الحيوية.