"إنستغرام" يختبر ميزة جديدة لحماية خصوصية المشاهير

وتتيح الميزة الجديدة للشخصية العامة أن يزيل بعضا من متابعيه المزعجين، بطريقة يدوية، وذلك من دون إعلام التطبيق له بأنه تم إزالته من الحساب، كي لا يشعر بالضيق.

وتعتبر "إنستغرام" أن هذه الميزة أقل عدوانية من حجب المتابعين، كما أنها أكثر مرونة من اضطرار الشخصية العامة لتحويل حسابه إلى "خاص".

Instagram now lets you manually remove followers!?!



h/t @blueasyraff pic.twitter.com/McIXETlR7I — Matt Navarra (@MattNavarra) July 17, 2018

وأكد متحدث باسم "إنستغرام" اختباره حاليا لميزة "إزالة متابع"، لموقع "ذا فيرج" الأمريكي، بينما رفضت الشركة الأمريكية، عرض المزيد من التفاصيل بشأنها.

وأشار "ذا فيرج" إلى أن "إنستغرام" يختبر ميزة "إزالة متابع" على عدد كبير من المستخدمين، الذين يملكون هواتف "أندرويد".