تسجيل
00:50 19 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    أمازون

    بـ 900 مليار دولار... أمازون تهدد عرش أبل

    © AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10

    وصلت القيمة السوقية لـ"أمازون دوت كوم" إلى 900 مليار دولار، أمس، الأربعاء، للمرة الأولى، مسجلة علامة بارزة في مسارها الذي بدأته قبل 21 عاما، كشركة مدرجة للتداول العام، لكنها تهدد بإزاحة أبل عن عرشها كصاحبة أعلى قيمة سوقية في وول ستريت، أيضا.

    وبعد أن أسس، جيف بيزوس، شركة بيع الكتب عبر الإنترنت، في مرآبه، في العام 1994، تمكنت أمازون من النجاة من أزمة شركات التكنولوجيا، ثم توسعت، لاحقا، ليشمل نشاطها قطاع التجزئة ككل، ولتغير طريقة أسلوب شراء المستهلكين للمنتجات.

    شركة أمازون جعلت مقرها غابة ممطرة وسط 3 قباب في سياتل، الولايات المتحدة 29 يناير/ كانون الثاني 2018
    © AP Photo / Ted S. Warren
    لماذا جعلت أمازون مقرها غابة ممطرة وسط 3 قباب في سياتل (صور)
    وبعدما أعلنت أمازون أنها باعت أكثر من 100 مليون من المنتجات في مهرجان التسوق السنوي، المعروف باسم "يوم العضوية الممتازة"، أو "برايم داي"، الذي يمنح مستخدمي منصتها من أصحاب "العضوية الممتازة"، مزايا وتخفيضات، لامس سهمها لفترة وجيزة 1858.88 دولارا، لتصبح قيمتها السوقية 902 مليار دولارا. وتراجع السهم، في وقت لاحق، 0.16 في المئة.

    وحلت أبل محل "إكسون موبيل"، في أواخر 2011 لتصبح صاحبة أعلى قيمة سوقية في الولايات المتحدة. وصعد سهم أبل 12 في المئة، منذ بداية العام، لتصل قيمتها السوقية إلى 935 مليار دولارا.

    ووفقا لـ"رويترز"، ستعلن أمازون أحدث نتائجها للربع الثاني من العام، في الـ 26 من يوليو/تموز، بينما ستصدر نتائج أبل، في الـ 31 من الشهر نفسه.

    انظر أيضا:

    أمازون تكشف ميزات آيفون7 قبل شركة أبل
    إنستغرام يتحدى "أمازون"... ويطلق ميزة جديدة ماكرة
    تغريدة ترامب تتسبب في خسارة "أمازون" مليارات الدولارات
    "أمازون" تدفع المال لموظفيها لكي يستقيلوا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار أمازون, أخبار أبل, أخبار منوعات, تنافس, تكنولوجيا, اقتصاد, شركة أمازون, شركة أبل, الولايات المتحدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الغورغونيا الصفراء (Eunicella cavolini). بونتا ديلا كاستانا، ليباري، الجزر الأيولية، صقلية، إيطاليا. بعثة الجزر الأيولية، 2018
    خفايا العالم المائي المدهش لجزر إيولايان
    أخيرا وليس آخرا... ترامب أربك الجميع بتصريحاته
    أخيرا وليس آخرا... ترامب أربك الجميع بتصريحاته
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك