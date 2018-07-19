مع آخر ملوك اليمن… صورة نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز

نشرت صحيفة "صدى" السعودية صورة قديمة للملك سعود بن عبدالعزيز والملك أحمد بن يحيى حميد الدين في صنعاء.

وتظهر الصورة لقطة ودية رائعة في أثناء زيارة الملك سعود إلى اليمن، ويعود تاريخ الصورة النادرة إللى يوليو 1954ميلاديًا بحسب الصحيفة.

صورة نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز مع الإمام أحمد حميد الدين بصنعاءhttps://t.co/hx3dxZ4nLT#الملك_سعود_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/MS6SQp5lEi — صحيفة صدى (@slaati) July 18, 2018

ويعتبر أحمد بن يحيى حميد الدين آخر ملوك المملكة اليمنية، على الرغم من أن ابنه محمد البدر حميد الدين حكم البلاد لمدة أسبوع واحد ما بين وفاة والده وقيام الثورة عليه.

وتولى أحمد بن يحيى الحكم حتى انسحب الأتراك من اليمن عقب الحرب العالمية الأولى. وظل يحكم اليمن بنفسه حتى وفاته في 19 سبتمبر/أيلول 1962، وصباح يوم 26 سبتمبر/أيلول قامت الثورة، وأعلن النظام الجمهوري بعد أسبوع واحد من وفاته.

وقد أخمد انقلابات عديدة ضد حكمه، وتوفي عام 1962، حيث قامت بعد وفاته "ثورة 26 سبتمبر" وأعلنت الجمهورية العربية اليمنية رسميا عام 1970.