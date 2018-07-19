مذيع "ذا دايلي شو" يرد على السفير الغاضب من "فاز الأفارقة بكأس العالم"

رد المذيع تريفور نوح، مقدم برنامج "ذا دايلي شو" في الولايات المتحدة الأمريكية، على خطاب تلقاه من السفير الفرنسي في أمريكا.

وعلق السفير الفرنسي على جملة قالها نوح بعدما فازت فرنسا بكأس العالم الأخيرة لكرة القدم والتي أقيمت في روسيا.

وقال نوح معلقا على فوز فرنسا "لقد فازت أفريقيا بكأس العالم".

وقال نوح إنه صدم حينما بعث السفير الفرنسي رسالة له حول ما وصفه نوح بـ"النكتة".

وقال السفير الفرنسي لنوح إن لاعبي المنتخب جميعهم ولدوا في فرنسا، فقط آبائهم جاءوا من دول أخرى، لكنهم "أي اللاعبين" ولدوا في فرنسا وتعلموا فيها، ولعبوا كرة القدم أيضا".

وانتقد نوح ما قاله السفير الفرنسي، مذكرا إياه بواقعة إنقاذ أفريقي لطفل من أعلى أحد المباني، بأن فرنسا أعطته الجنسية الفرنسية "لأنه أنقذ الطفل".

وتساءل نوح: "هل لو سقط منه الطفل، كنتم ستقولون الأفريقي الذي أسقط الطفل"؟

واعتبر نوح القادم من جنوب أفريقيا أن كل سود البشرة احتفلوا بفوز الأفارقة في الفريق الفرنسي بكأس العالم، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.