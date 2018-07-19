تركيا: إضافة "إيموجي" جديد إلى وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية أن اتحاد "يونيكود" المسؤول عن وضع معايير الرموز التعبيرية لكل الأنظمة، وافق على طلبها بشأن إضافة رمز تعبيري جديد "إيموجي"، إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة إن "يونيكود" وافق على إضافة "الخرزة الزرقاء" (عين الحسد)، ذات الأهمية في ثقافة الأناضول، إلى الرموز التعبيرية (الإيموجيز) في مواقع التواصل، اعتبارا من 16 يوليو/تموز الجاري، بحسب وكالة "الأناضول".

ويعدّ "يونيكود" مؤسسة غير ربحية متخصصة في تحديد ونشر الرموز التعبيرية في شبكة الإنترنت حول العالم.

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وأوضحت الوزارة أن الطلب الذي تقدمت به إلى "يونيكود"، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، يأتي ضمن حملة "Turkey Home" الرامية إلى التعريف بالثقافة والسياحة التركية.

ولفت إلى بدء استخدام رمز "الخرزة الزرقاء" في نسخة الويب من موقع "تويتر"، مؤكدة أنه سينتشر خلال الأيام القادمة في جميع الوسائل والمنصات في الشبكة العنكبوتية.

وأطلقت وزارة الثقافة والسياحة التركية حملة "Turkey Home" عام 2014 بهدف تعريف العالم بثروات تركيا التاريخية والثقافة والطبيعية.

وجرى في إطار الحملة نشر فيلم قصير بعنوان "Turkey Home of Evil Eye Bead"، للتعريف بـ"الخرزة الزرقاء".

الجدير بالذكر أن "اتحاد اليونيكود" هو مؤسسة غير ربحية مقرها كاليفـورنيا، وتـضم العـديد من المطورين، وتهدف لتطوير وتـوسـيع وترويج اسـتعمال نـظـام اليونيكود المـعيـاري، وتـتمثـل فى الاتـحـاد العـديد من الشـركات المـهـتمـة بصـنـاعة الكمبيوتر وبرامجه.