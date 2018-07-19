العثور على كمية من الألماس ستجعله "أرخص من التراب"

ووفقا لشبكة "يو إس توداي"، قال علماء إنهم عثروا على مليارات الأطنان من الألماس داخل صفائح تتواجد في جوف الأرض، على عمق 160 كيلومترا.
وكشف العلماء أنه في حال تأكدهم من الأمر، فإن هذه الكمية الكبيرة من الماس ستجعله أرخص من التراب، حيث أن الكوادريليون يعادل مليون مليار.
وأوضح أولريش فول، وهو عالم أبحاث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن إحدى خصائص الماس هي السرعة التي تنتقل بها الموجات الصوتية عبر هذا الحجر.
وأوضح: "سرعة الصوت في الماس أكثر من ضعف السرعة في المعادن المهيمنة في صخور القشرة الأرضية".
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