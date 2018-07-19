العثور على كمية من الألماس ستجعله "أرخص من التراب"

كشف علماء أمريكيون عن عثورهم على نحو كوادريليون طن من الألماس يتواجد تحت سطح الأرض.

ووفقا لشبكة "يو إس توداي"، قال علماء إنهم عثروا على مليارات الأطنان من الألماس داخل صفائح تتواجد في جوف الأرض، على عمق 160 كيلومترا.

وكشف العلماء أنه في حال تأكدهم من الأمر، فإن هذه الكمية الكبيرة من الماس ستجعله أرخص من التراب، حيث أن الكوادريليون يعادل مليون مليار.

© Sputnik . Александр Кряжев بيع أحجار ألماس كبيرة بقيمة 17 مليون دولار في إحدى المدن الروسية

وتم التوصل إلى هذه النتائج باستخدام مجسات وأجهزة لقياس الزلازل وسرعة الموجات الصوتية المتنقلة عبر القشرة الأرض.

وأوضح أولريش فول، وهو عالم أبحاث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن إحدى خصائص الماس هي السرعة التي تنتقل بها الموجات الصوتية عبر هذا الحجر.

وأوضح: "سرعة الصوت في الماس أكثر من ضعف السرعة في المعادن المهيمنة في صخور القشرة الأرضية".