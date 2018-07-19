شاهد... أكبر حفل زواج جماعي في البوسنة (فيديو وصور)

وقال الأمين جوتوك (31 عاما) لرويترز: "الزفاف يوم مميز لكل شخص، لكن الزواج بهذه الطريقة ومع وجود أزواج كثيرين حولك يبقى شيئا نتذكره طوال حياتنا".
#Sarajevo: Kolektivno šerijatsko vjenčanje 60 mladih bračnih parova https://t.co/6ggRw50kIO pic.twitter.com/mUpT26tSpk— ANADOLU AGENCY (BHS) (@aa_balkans) ١٩ يوليو ٢٠١٨
وأضاف "الزواج هو أساس البشرية وأي مجتمع، مجتمعنا وعائلاتنا على وجه الخصوص يواجها هذه الأيام عدد من التحديات وقل عدد من يقدمون على الزواج".
وفي وقت لا يزال فيه الاقتصاد يتعافى من حرب 1992-1995 وترتفع فيه معدلات البطالة، فإن معدلات الزواج والإنجاب آخذة في الانخفاض بشكل مطرد في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان والتي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة، نصفهم تقريبا مسلمون.
وتراجع عدد الزيجات إلى 14870 حالة فقط في العام الماضي من أعلى معدل مسجل بلغ نحو 24000 في عام 2007.
وبعد أكثر من 20 عاما على انتهاء الحرب، التي قتل فيها 100 ألف شخص، ما زالت البوسنة مقسمة على أسس دينية وعرقية بين البوشناق المسلمين والصرب المسيحيين الأرثوذكس والكروات الكاثوليك، ولا يزال تحقيق المصالحة والإصلاح، اللازمين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أمرا بعيد المنال.
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