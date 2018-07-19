شاهد... أكبر حفل زواج جماعي في البوسنة (فيديو وصور)

أقيم اليوم الخميس 19 يوليو/تموز، حفل زواج جماعي ضخم بمسجد في العاصمة البوسنية سراييفو، حيث قال منظموه إنه "إحدى أكبر مناسبات الزفاف الجماعي الإسلامي في أوروبا والتي أقيمت لتيسر على الشباب والفتيات تكوين أسر".