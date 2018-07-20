الزي السعودي يغلق مطعم والحكومة تستجوب مالكه

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بإعلان نشر في صفحة تابعة لأحد المطاعم يشير إلى رفضه دخول زبائن بالزي الوطني السعودي.

وكتب في الإعلان أن الدخول إلى المطعم يشترط الحجز المسبق وإبراز الهوية لدى مكتب الأمن للمطابقة، وأن المكان مخصص للعوائل والنساء فقط، والالتزام بالزي الكاجول (الجينز-قميص-تيشرت) ويمنع لبس الزِّي الخليجي منعاً للإحراج.

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ولقي الإعلان استنكار من رواد مواقع التواصل، وتفاعلت إمارة المنطقة الشرقية بالمملكة مع استنكار المجتمع وقامت بإصدار قرار على الفور يقضي بإغلاق المطعم.

ونشرت الإمارة بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه جاء فيه: "بتوجيه من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة شخصية من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، أغلقت يوم الخميس اللجنة المشكلة من إمارة المنطقة الشرقية والشرطة والأمانة أحد المطاعم بالخبر بعد نشره لإعلان في أحد مواقع التواصل الاجتماعي برفضه دخول زبائن المطعم بالزي الوطني وعدد من المخالفات الأخرى، مخالفاً بذلك الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن".

وفي السياق ذاته أكدت إمارة المنطقة الشرقية عبر حسابها على "تويتر"، بأنه تم استدعاء مالك المطعم لأخذ الإجراء المناسب.

وأضافت، "يأتي هذا الإجراء تأكيداً على ثوابت وأنظمة البلاد في الاعتزاز بزيها الرسمي واعتباره أساسياً، بعيداً عن أي لباس آخر".