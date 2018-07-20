رغم خطورته... "تحدي كيكي" يجتاح العالم العربي (فيديو)

على غرار تحديات عالمية انتشرت خلال السنوات الأخيرة، مثل "تحدي دلو الثلج" و"تحدي أحمر الشفاه"، فقد انتشر أخيرا تحد جديد يدعى "كيكي"، والمرتبط بمهارات الرقص.

وانتقل "تحدي كيكي" إلى العالم العربي، هذه الأيام، بعد انتشار العديد من الفيديوهات لشباب عربي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يؤدونه.

وتدور فكرة "تحدي كيكي"، حول الهبوط من السيارة أثناء سيرها، ثم الرقص على أنغام أغنية "In My Feelings" للمطرب الأمريكي، دريك.

ونال ذلك التحدي شهرة واسعة، بعدما نشر حساب على "إنستغرام" يحمل اسم "theshiggyshow" مقطع فيديو لشاب يدعى شيغي، وهو يرقص على الأغنية، وتحديدا المقطع الذي يغني دريك فيه "كيكي، هل تحبيني؟".

A post shared by Shoker🃏 (@theshiggyshow) on Jun 29, 2018 at 6:15pm PDT

ووصل "تحدي كيكي" إلى العالم العربي بشكل عام، والمجتمع الخليجي بشكل خاص، إذ نشر العديد من الشباب مقاطع فيديو لهم وهم يؤدون هذه الحركات تحت هاشتاغ "تحدي كيكي".

ولكن قوبل "تحدي كيكي" باستهجان كبير، بسبب الحوادث الخطيرة التي قد يسببها، إذ أشارت تقارير عالمية إلى تعرض بعض الشبان لإصابات نتيجة وقوعهم على الأرض أثناء الهبوط من السيارة أثناء تحركها، بالإضافة إلى حصول عدة حوادث سير بسببها.

وانتقلت حمى "تحدي كيكي" إلى مشاهير العالم أيضا، إذ شارك الممثل الأمريكي، ويل سميث، فيديو له عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهو يؤدي التحدي الراقص من فوق جسر بودابست، ولكن نصح سميث الجميع في بداية الفيديو بعدم تقليد حركاته لأنها خطرة.