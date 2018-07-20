توم كروز ينسى غلق سرواله في العرض الخاص لأحدث أفلامه (صور)

تعرض الممثل الأمريكي، توم كروز، لموقف محرج، في العرض الخاص لأحدث أفلامه، في العاصمة اليابانية طوكيو، والمتعلق بملابسه.

ونسي كروز أن يغلق سرواله، قبل أن يسير على السجادة الحمراء، في العرض الخاص لفيلمه الجديد "Mission Impossible: Fallout"، وهو الجزء السادس من سلسلة أفلام الحركة والجاسوسية "مهمة مستحيلة".

وظل الممثل الهوليوودي يلوح لمعجبيه على السجادة الحمراء، ومازال سرواله مفتوحا، ولكن ما أن دخل القاعة لحضور مؤتمر صحافي خاص بالفيلم، حتى أدرك المشكلة، وقام بغلق سرواله في الحال.

وتطرق توم كروز (56 عاما) خلال المؤتمر الصحافي، عن الإصابات العديدة التي تلقاها خلال تصوير فيلم "Mission Impossible: Fallout"، ومنها التي أصيب بها في كوعه.

وشارك كروز معجبيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له من أول يوم تصوير من الجزء الثاني والجديد من فيلم "Top Gun"، والذي ساهم بشكل كبير في صنع شهرته في ثمانينيات القرن الماضي.

ويجسد توم كروز في أحداث "Top Gun" دور طيار متهور يدعى "مافريك".