تسريبات تكشف اقتراب ظهور هاتف سامسونغ القابل للطي

كشفت تسريبات عن قرب إطلاق شركة سامسونغ هاتفا ذكيا قابلا للطي قريبا، والذي يحمل اسما كوديا "Winner".

وذكر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الشركة الكورية الجنوبية تسعى لتقديم الهاتف بشاشة 7 بوصات، بحيث عند طيه بحجم محفظة الجيب.

وبعد طي الهاتف ستكون هناك شاشة صغيرة على الجانب الخلفي العلوي للهاتف تعرض معلومات، وتتيح للمستخدم التفاعل مع هاتفه دون الحاجة لفك طيه.

Samsung Galaxy X opvouwbare smartphone binnenkort officieel https://t.co/8Zfdrst61N pic.twitter.com/K90yzenO5u — LetsGoDigital (@letsgodigitalNL) September 22, 2017

​وكشفت التسريبات أيضا أن الكاميرا ستكون في الجهة السفلى، أو العكس، بحيث يمكن للمستخدم الاستفادة من كاميرا هاتفه، دون الاضطرار إلى فتح الهاتف بحجمه الكامل.

​كان موقع "LetsGoDigital" نشر تقريرا حول براءة اختراع قد تم تسجيلها من جانب سامسونغ منذ 2016، وهي خاصة بهاتف قابل للطي، والذي تتوافق مواصفاته مع ما جاء بتقرير الصحيفة الأمريكية.

وأوضح التقرير أن الهاتف الجديد قد يفوق سعره 1500 دولار، مشيرا إلى أنه يوجد فيه شاشتان، ولذلك فقد تم رفع حجم البطارية لإمداد الهاتف بالطاقة اللازمة.

وأشار إلى زيادة قدرات الهاتف من حيث الأداء والمعالجة، خاصة معالجة الرسوميات، الأمر الذي سيتطلب تطوير نظام تبريد للهاتف.