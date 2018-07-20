تسريبات تكشف اقتراب ظهور هاتف سامسونغ القابل للطي

وذكر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الشركة الكورية الجنوبية تسعى لتقديم الهاتف بشاشة 7 بوصات، بحيث عند طيه بحجم محفظة الجيب.
وبعد طي الهاتف ستكون هناك شاشة صغيرة على الجانب الخلفي العلوي للهاتف تعرض معلومات، وتتيح للمستخدم التفاعل مع هاتفه دون الحاجة لفك طيه.
Samsung Galaxy X opvouwbare smartphone binnenkort officieel https://t.co/8Zfdrst61N pic.twitter.com/K90yzenO5u— LetsGoDigital (@letsgodigitalNL) September 22, 2017
وكشفت التسريبات أيضا أن الكاميرا ستكون في الجهة السفلى، أو العكس، بحيث يمكن للمستخدم الاستفادة من كاميرا هاتفه، دون الاضطرار إلى فتح الهاتف بحجمه الكامل.
Patentaanvraag lijkt design opvouwbare Samsung Galaxy X te onthullen https://t.co/DhFeIEVdUT @techzine pic.twitter.com/KJRtdk7bv8— Techzine.nl (@Techzine) December 11, 2017
كان موقع "LetsGoDigital" نشر تقريرا حول براءة اختراع قد تم تسجيلها من جانب سامسونغ منذ 2016، وهي خاصة بهاتف قابل للطي، والذي تتوافق مواصفاته مع ما جاء بتقرير الصحيفة الأمريكية.
وأوضح التقرير أن الهاتف الجديد قد يفوق سعره 1500 دولار، مشيرا إلى أنه يوجد فيه شاشتان، ولذلك فقد تم رفع حجم البطارية لإمداد الهاتف بالطاقة اللازمة.
وأشار إلى زيادة قدرات الهاتف من حيث الأداء والمعالجة، خاصة معالجة الرسوميات، الأمر الذي سيتطلب تطوير نظام تبريد للهاتف.
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