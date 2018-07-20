تسجيل
17:54 20 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    شجرة لبنان تزين العلم اللبناني

    أشجار الأرز "العريقة" مهددة بالانقراض في لبنان

    © AP Photo / HUSSEIN MALLA
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تواجه أشجار الأرز في لبنان حاليا، التي تزين علمه الوطني، تهديدات بالانقراض، بسبب التغير المناخي.

    تحتاج أشجار الأرز، التي يصل عمرها إلى ما يقرب من 3000 عام، وجميعها تقريبا محمية الآن، إلى حد أدنى من الثلوج والأمطار من أجل الحصول على تجدد طبيعي، ولكن بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن هذه الأشجار أصبحت تتعرض لشتاء أقصر وثلجا أقل، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

     وتقدر الحكومة اللبنانية أن الغطاء الثلجي من الممكن أن ينخفض ​​بنسبة 40٪، مع حلول عام 2040.

    يقول الدكتور نبيل نمر، رئيس قسم العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس في الكسليك في لبنان،

    "إن نقص الثلوج ليس المشكلة الوحيدة المرتبطة بتغير المناخ، فالحشرات وبسبب الظروف المناخية المتغيرة، تصبح أكثر نشاطا، ومعدل نموها يصبح أسرع، وهو ما يضعف أشجار الأرز، وتصبح أكثر عرضة للأمراض الأخرى أو الحشرات، التي ستقتل الأشجار في النهاية".

    وألمح النمر إلى أن من أخطر الحشرات على أشجار الأرز في لبنان، هي "سيفالسيا تانورينينسيس"، التي يكثر نشاطها بسبب تغير المناخ، وقلة الثلج، وانخفاض الرطوبة في الصيف.

    ويرى نبيل النمر، أنه مع الصعوبات الطائفية التي تهيمن على الأجندة السياسية في لبنان، فإن المعركة من أجل الحفاظ على شجر الأرز يمكن أن تكون محبطة، موضحا أنه في الوقت الذي تشعر فيه الحكومة اللبنانية بالقلق من تهديد شعارها الموجود على علم الدولة، فلم يتم القيام بما يكفي من جهود لوقف إزالة الغابات وزراعة أشجار أرز جديدة.

    ولكن على النقيض، دافعت الدكتورة إلسا ستوت، الحاصلة على الدكتوراه من إعدادها لدراسة متعددة التخصصات عن غابات الأرز في لبنان، عن مساعي الحكومة اللبنانية لحماية أشجار الأرز، موضحة "أنها محمية بموجب القانون اللبناني، ولكن هناك المزيد من الجهود المبذولة".

    وضربت ستوت أمثلة عديدة لمشاريع تابعة لمنظمات غير حكومية لإعادة تشجير الغابات، ومنها دخول مقاهي "ستاربكس" وجمعية تنمية الغابات وصيانتها، في شراكة منذ عام 2009، لزراعة عدة آلاف من أشجار الأرز في المناطق اللبنانية المتضررة من حرائق الغابات.

    كذلك لفتت، إلى مشروع رش جماعي لمبيد مقاوم لحشرة "سيفالسيا تانورينينسيس"، والذي جاء كمجهود مشترك بين الجامعة الأمريكية في بيروت ووزارات الزراعة والبيئة.

    وفي ذات السياق، لفت متحدث من وزارة الزراعة اللبنانية لصحيفة "ذا غارديان"، إنه عندما تم اكتشاف مخاطر حشرة "سيفالسيا تانورينينسيس" على محمية الطبيعة في بلدة تنورين اللبنانية، تم الاستعانة بخبراء من فرنسا لتقييم الخطر، واقترحوا استخدام المبيد الحشري، بواسطة طائرات هليكوبتر، ونجحت في رسم توازن بيئي، والقضاء على الحشرة.

    ويذكر أن أشجار الأرز، شهدت قرونا من إزالة غاباتها، ووصلت مساحة أشجارها إلى 2000 هكتار تقريبا، بعدما كانت نصف مليون هكتار، كما أنه تم إضافتها إلى قائمة "الاتحاد العالمي للمحافظة على البيئة"، الحمراء للأنواع المهددة.

    وشهدت أشجار الأرز في لبنان الكثير من العصور عبر التاريخ، منها الفينيقيين الذين استخدموها لبناء سفنهم، وكذلك المصريين القدماء، الذين كانوا يستخدمون صمغها في عمليات تحنيط موتاهم. 

    انظر أيضا:

    أشجار زيتون في توأمة اللاذقية ويالطا في روسيا
    بالصور... أشجار عيد الميلاد في مختلف البلدان
    شاهد...أشجار من الكهرباء
    أغرب وأجمل 10 أشجار حول العالم (صور)
    الكلمات الدلالية:
    شجرة, الاحتباس الحراري, أشجار, المناخ, التغير المناخي, البيئة, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة بعنوان Spray Fury، للمصورة ميليسا باريللي، الحائزة على المركز الأول في فئة أطفال
    الفائزون بجوائز أفضل تصوير بواسطة آيفون لعام 2018
    قانون القومية ومستقبل الوجود العربي
    سجل... أنا عربي
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك