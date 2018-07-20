تسجيل
21:02 20 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    المطربة العالمية شاكيرا في حفلها بلبنان، 13 يوليو/تموز 2018

    شاكيرا تتحدث عن محنتها... وتكشف تفاصيل أصعب أيام حياتها

    © REUTERS / JAMAL SAIDI
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 20

    شاركت المغنية الكولومبية شاكيرا، في افتتاح دورة ألعاب أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي الـ23 في مدينة بارانكيا الكولومبية، حيث أبدت سعادتها إزاء استضافة مسقط رأسها لهذا الحدث الكبير.

    وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، أكدت المغنية الكولومبية شاكيرا أنها عاشت الأشهر الأصعب في حياتها حين تعرضت لنزيف في الحبال الصوتية، بإصابة جعلتها تظن أنها قد تفقد صوتها، ما دفعها لتقدير مسيرتها بشكل أكبر.

    المطربة العالمية شاكيرا في حفلها بلبنان، 13 يوليو/تموز 2018
    © REUTERS / JAMAL SAIDI
    شاكيرا تغني في أجواء "سحرية" في لبنان (صور)

    وفي مؤتمر صحفي قدمته في مدينة بارانكيا الكولومبية، مسقط رأسها، قالت المغنية ذات الأصل اللبناني: "لقد سألت نفسي كثيرا لماذا أواجه كل هذه العقبات، مرت علي أيام كنت أفتقد فيها الرغبة في النهوض حتى من الفراش".

    وأضافت المغنية: "لم يخطر ببالي مطلقا أنني قد أفقد صوتي، فكرت أنني قد أخسر أشياء أخرى كثيرة في الحياة؛ لكن ليس صوتي، حين وجدت نفسي في مواجهة هذا الوضع شعرت أنها الفترة الأصعب في حياتي".

    وعقب تجاوز الأزمة أوردت المغنية الكولومبية: "لم أقدر مسيرتي بهذا القدر من قبل، أصبحت أشعر الآن بقيمة الوقوف على المسرح والغناء أمام الجماهير أكثر من أي وقت مضى".

    وعن جولتها الغنائية العالمية بنية الترويج لألبوم ""El Dorado، قالت: "هذه أول جولة أقوم بها بعد أن أصبحت أما، إنه تحد رائع وأقضي ضمنه وقتا ممتعا، وأبنائي يستكشفون ثقافات جديدة في هذه التحركات".

     

    واختمت: "إقامة هذا الحدث في بارانكيا يجعلني أشعر بفخر كبير، وآمل أن يكون دفعة للاقتصاد وخطوة جديدة نحو التقدم".

     

    انظر أيضا:

    هكذا هنأت شاكيرا وبيونسيه فرنسا بالفوز بالمونديال
    شاكيرا تغني في أجواء "سحرية" في لبنان (صور)
    شاكيرا تصل إلى "أرض أجدادها" لبنان لإحياء حفل غنائي (صور+فيديو)
    شاكيرا تحيي حفلا في لبنان هذا الصيف
    5 حقائق غير تقليدية عن شاكيرا وبيكيه... لا يمارسان هذا الطقس خلال كأس العالم
    شاهد رد فعل غريب لـ"شاكيرا" أثناء مباراة برشلونة وريال مدريد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار شاكيرا, أخبار كولومبيا اليوم, أخبار كولومبيا, شاكيرا, كولومبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشاركة في المنتدى الشبابي التعليمي الدولي تافريدا في القرم
    صور مثيرة لهذا الأسبوع من "سبوتنيك"
    قانون القومية ومستقبل الوجود العربي
    سجل... أنا عربي
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك