اشتريت سيارة مستعملة... تلك هي أهم عمليات الصيانة التي عليك إجراؤها

يشعر الكثير منا بالسعادة عند شراء سيارة مستعملة، لكنه يشعر بالصدمة سريعا، عندما تبدأ سيارته في التعطل بصورة مستمرة.

لم يكن يدرك صاحب السيارة المستعملة أنه ينبغي عليه أن يقوم بأعمال صيانة هامة جدا، بعد شرائه السيارة بوقت قصير.

© REUTERS / LEHTIKUVA غلبك النوم على مقود السيارة... أخيرا التفسير العلمي للظاهرة وكيفية حلها

وجاء ذلك على النحو التالي:

— في البداية، يمكنك أن تبدأ بتغيير زيت المحرك، وزيت الفتيس (الجير) أو "ناقل الحركة" للسيارة.

— تغيير سائل التروس الفرقية (زيت التروس).

— تغيير صمامات التهوية لعلبة المحرك.

What’s the Most Important Maintenance After Buying a Used Car? https://t.co/2ap7FiR4OC pic.twitter.com/pxRVh6r64j — VIPortal INC (@VIPortalINC) July 21, 2018

​بعد أول 1000 ميل/1600 كيلو متر من السير بالسيارة المستعملة، ينبغي القيام بإعادة عمليات الصيانة تلك، والوقوف على مستوى حرق الزيوت، ومدى قوة وصلابة التروس، والتأكد من أن جميع الإطارات لا تسرب هواء.