الجلوس على المقهى بينها... "الخمس المنجيات" التي تحول "أسود" الأيام إلى "جنة"

تشعر أنك تمر بأكثر الأيام "سوادا" في حياتك، الإحباط يطاردك من كل حدب وصوب، الأيام تمر ثقيلة، ولا تدري كيف ستخرج من تلك المحنة... كل تلك الأمور يواجها أي شخص منا ولو مرة في حياته.

لكن معظمنا لا يدرك كيف يمكن أن يواجه تلك المواقف أو الأيام، ويخفف من حدة وطأتها على حياته.

© Photo / Pixabay 6 عادات سحرية ستغير حياتك وتجعلك شخصا أكثر سعادة

ويقدم موقع "ذا لايدرز" عرضا لكتاب "العودة إلى السعادة " لمارك وآنجل تشيرنوف، الذي يقدم ما وصفه بـ"الخمس المنجيات لأكثر المواقف صعوبة في حياة أي شخص، والخروج الآمن من أي مرحلة صعبة يمر أي شخص بها".

وجاءت النصائح الخمس، أو المنجيات الخمس على النحو التالي:

1- قبول الواقع الصعب:

عليك أن تدرك أن الحياة ليست وردية، وعليك أن تعلم أن كل الأمور إلى فناء وأنه يمكن أن تستغني عن أي شيء في الحياة، وأن تدرك أن الشيء الوحيد الذي تتحكم فيه هو نفسك.

2- فن الممكن:

يمكنك أن تنظر إلى حياتك والموقف الصعب الذي تمر به، وتضع الخيارات أمامك، ثم تلجأ إلى أقرب الخيارات الممكنة، وتبدأ في تحدي نفسك لتحقيقه.

5 ways to stay strong even when things get difficult https://t.co/NXNlafBS2B — Pepe Munoz (@PepeMunoz1) July 21, 2018

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3- الصبر مفتاح الفرج:

المعاناة لا تعني دوما الفشل، بل يمكن أن تكون الظروف الصعبة وسيلة تستخدمها الحياة لتقوية شخصيتك حتى تتمكن من عبور العقبات، لذلك لا تجعل تلك الأيام السوداء تكسرك، بل اجعلها وسيلة للعبور والمرور إلى ما هو أفضل.

4- الطقوس الإيجابية:

اجعل دوما يومك يعيش طقوسا إيجابية عديدة، وأمور حتى لو كانت تافهة لكنها تجعلك تشعر بالسعادة، لأنها هي من ستكون سندك في الأيام الصعبة، وقد لا تتعدل تلك الطقوس عن مجرد الجلوس على المقهى "القهوة" أو كتابة المذكرات التافهة.

I love these guys so much they’ve helped me stay strong and never give up even when life gets difficult… because of them I’ve learned to #takechances and #livebeyondthenorm So thank you @SamandColby @SamGolbach @ColbyBrock ✖️🖤 #nowornever #xplr #samandcolby pic.twitter.com/kmkqbnPPN9 — Carlee Madysen (@CarleeMadysen) March 9, 2018

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5- اشكر نفسك:

البقاء قويا وسط العواصف والأيام الصعبة والمؤلمة، ينبغي أن تجعلك فخورا بنفسك، وتؤمن بأنك قادر على تخطي تلك الظروف، لذلك لا تخجل من أن تشكر نفسك، وتشكر مرونتك، وتشكر قدرتك على تحمل الظروف الصعبة والأيام السيئة، فهذا يمنحك ثقة أكبر لتخطي الأيام الأسود منها القادمة.