اختيار فيلم عن نيل أرمسترونغ لافتتاح مهرجان البندقية السينمائي

ولن يكون فيلم "First Man" أول فيلم للمخرج الشاب الفائز بالأوسكار داميان تشازيل يفتتح مهرجان البندقية، إذ افتتحت نسخة المهرجان في عام 2016 بفيلمه الموسيقي "La La Land" الذي قوبل بردود فعل إيجابية من النقاد.

ومهرجان البندقية أقدم مهرجانات السينما في العالم، وينطلق في وقت لاحق هذا الصيف، ويستمر 11 يوما تتضمن عروضا أولى لأفلام وحفلات في المدينة الإيطالية الخلابة.

ويعود تشازيل في "First Man" للعمل مع بطل فيلمه "La La Land" رايان جوسلينغ، الذي يؤدي دور أرمسترونج بالفيلم، وتشاركه البطولة الممثلة كلير فوي نجمة مسلسل "The Crown".

ويستند فيلم "First Man" إلى كتاب لجيمس آر. هانسن، ويحكي ما حدث مع أرمسترونج بين عامي 1961 و1969، عندما كانت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" تعمل في سبيل هبوط الإنسان على سطح القمر.

ووضع أرمسترونج، الذي كان قائد المهمة "أبوللو 11"، قدمه على القمر يوم 20 يوليو تموز 1969، وقال مقولته الشهيرة "هذه خطوة صغيرة لإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية".

وقال مدير المهرجان ألبرتو باربيرا في بيان "إنه عمل شخصي للغاية ومبتكر وملح". وتابع: "الفيلم مفاجئ بشكل رائع في إطار الأفلام الملحمية في الوقت الراهن، ويؤكد على الموهبة العظيمة لواحد من أهم مخرجي السينما الأمريكية المعاصرين"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وقال تشازيل (33 عاما) إنه تطلع لعرض الفيلم عالميا لأول مرة في مهرجان البندقية.

وأضاف: "أنا ممتن لدعوة مهرجان البندقية وسعيد بالعودة… وإعلان هذا النبأ له وقع خاص مع اقتراب الذكرى السنوية للهبوط على القمر".

وتستمر النسخة الخامسة والسبعين من مهرجان البندقية السينمائي من 29 أغسطس/آب إلى 8 سبتمبر/أيلول.