لم يحدث منذ 83 عاما... ماذا يظهر في سماء السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية حدثا هو الأول من نوعه منذ 83 عاما، وذلك يوم الجمعة المقبلة.

تشهد المملكة العربية السعودية خسوفا كليا للقمر بالسعودية والمنطقة العربية، مساء الجمعة المقبلة، تشاهد كل مراحله بسهولة بالعين المجردة، وهو أول خسوف كلي منذ 15 يونيو 2011 محليا، والأطول خلال القرن الحالي الحادي والعشرين؛ حيث يستمر في شكله الكلي لمدة ساعة و43 دقيقة.

ويرجع السبب في الخسوف الكلي وجود القمر في (الأوج) أبعد نقطة في مداره حول الأرض، وهو أبعد قمر بدر خلال هذه السنة، وهو ما يعني أن حجمه الظاهري سيكون صغيرا بالنسبة للراصد بمقدار 6.2% أصغر من المتوسط، إضافة إلى ذلك فهو يتحرك في مداره بشكل أبطأ، وهو ما يجعله يستغرق وقتا أطول ليعبر في ظل الأرض، بعكس حاله عندما يكون قريبا من الأرض عندما يتحرك أسرع في مداره".

وفقا لما صرح به رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة في بيان حصلت "سبوتنيك" نسخة منه، أن "الكرة الأرضية الآن في الأوج بعيدا عن الشمس، وظلها يصل أقصى طول وعرض له خلال السنة، وهذا يعني أن خسوف القمر الكلي يدوم فترة زمنية أطول، وكل هذا سيتيح الكثير من الوقت لقياس لون وسطوع ظل الأرض، وبالتالي محتوى الهباء الجوي (الغاز والرماد) البركاني في طبقة الستراتوسفير".

وأردف: "خسوف القمر الكلي يحدث عندما يعبر كامل قرص القمر في داخل ظل الأرض عندها ربما سيأخذ اللون النحاسي أو الأحمر عند الذروة العظمى، وسيلاحظ وجود نقطة ضوئية برتقالية مائلة للحمرة براقة بشكل استثنائي قرب القمر ذلك كوكب المريخ، والذي سيكون بدوره في حالة التقابل، وهو أفضل تقابل يحدث له منذ العام 2003".

وزاد: "مراحل الخسوف ستكون في نفس التوقيت في كل مناطق السعودية، حيث يبدأ القمر بالدخول إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 8:05 مساء (5:05 مساء بتوقيت غرينتش)، وهذه المرحلة عادة لا تكون ملاحظة؛ لأن قرص القمر سيبقى مضاء بالكامل".

واستطرد: "سيبدأ الحدث الرئيسي مع بداية الخسوف الجزئي عند الساعة 9:24 مساء (6:24 مساء غرينتش) مع دخول القمر إلى ظل الأرض، ويبدأ قرصه يفقد الضوء تدريجيا، وفي هذه المرحلة سوف يرى شكل ظل الأرض (المقوس) ساقطا على القمر، وهي إحدى الطرق القديمة في إثبات كروية الأرض، وسيقع كامل قرص القمر في داخل ظل الأرض، ويبدأ الخسوف الكلي عند الساعة 10:30 مساء (7:30 مساء غرينتش)، وتُعتبر مرحلة الخسوف الكلي مهمة؛ بسبب الطريقة التي تحدث بها، وتأثير الغلاف الجوي للأرض في تشكيلها".

© Sputnik . Aleksandr Vilf في ظاهرة فلكية نادرة... خسوف كلي وقمر أزرق عملاق

وأضاف: "لو أن الكرة الأرضية لا يوجد حولها غلاف جوي فإن القمر في مرحلة الخسوف الكلي سوف يكون أسود، إلا أنه يتحول إلى اللون الأحمر بشكل عام، ويرجع السبب في ذلك إلى أن أشعة الشمس غير المباشرة تبقى قادرة على الوصول إلى القمر، ولكن قبل ذلك عليها المرور خلال الغلاف الجوي للأرض، الذي يقوم ببعثرة معظم الطيف الأزرق، ويتبقى الطيف الأحمر والبرتقالي القاتم، إضافة إلى ذلك يقوم الغلاف الجوي للأرض بجعل كمية من ضوء الشمس تنحني وتصل إلى القمر وتجعله مضيئا".

من جانبه توقع المختص في شؤون المناخ والطقس الدكتور خالد الزعاق، أن يشهد يوم الجمعة المقبل خسوفا كليا للقمر، يستمر لأكثر من 100 دقيقة، وسيشاهد في نصف الكرة الأرضية بمستويات مختلفة.

وقال الزعاق في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" إن "الخسوف سيشاهد في المملكة والخليج كليا، وذلك في مساء الجمعة الموافق 27 يوليو الجاري، وسيبدأ عند الساعة 9:24م، وينتهي في تمام الساعة الـ 1:19 ص" مضيفا أنه "لم يحدث خسوف بهذا الطول منذ 83 عاما مضت".