عاصفة تقتل 20 شخصا

وقالت لجنة إنقاذ فيتنامية اليوم السبت 21 يوليو/تموز الأمطار الغزيرة في شمال فيتنام تواصلت جراء العاصفة، حسب رويترز.
ووقعت انهيارات أرضية في المناطق الساحلية بشمال البلاد يوم الخميس الماضي.
10 قتلى بفيضانات كبيرة في فيتنامhttps://t.co/4CrvBOR8fO#العالم #اخبار #السوسنة pic.twitter.com/22wVcSivIl— Assawsana News (@assawsanaNews) July 21, 2018
وأغرقت الأمطار العاصمة هانوي، وذكرت لجنة البحث والإنقاذ في فيتنام أن أكثر من 5 آلاف منزل تعرضت لأضرار جراء جرفها بالمياه.
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