عاصفة تقتل 20 شخصا

تسببت عاصفة مدارية في وفاة 20 شخصا وإصابة 14، وفقدان 16 آخرين.

وقالت لجنة إنقاذ فيتنامية اليوم السبت 21 يوليو/تموز الأمطار الغزيرة في شمال فيتنام تواصلت جراء العاصفة، حسب رويترز.

ووقعت انهيارات أرضية في المناطق الساحلية بشمال البلاد يوم الخميس الماضي.

وأغرقت الأمطار العاصمة هانوي، وذكرت لجنة البحث والإنقاذ في فيتنام أن أكثر من 5 آلاف منزل تعرضت لأضرار جراء جرفها بالمياه.