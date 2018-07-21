لأول مرة… إنتاج جميع مكونات القلب بتقنية الطباعة "ثلاثية الأبعاد"

أعلن فريق من العلماء التوصل إلى أكتشاف كبير بعد أن نجحوا في طباعة نسيج لعضلة القلب البشرية بتقنية الطباعة ثلاثي الأبعاد.

وبحسب موقع Wonderful Engineering الأمريكي، جاء هذا الإنجاز بعد أن أسس الفريق شركة BIOLIFE4D الناشئة في شيكاغو وافتتحوا مركزا للأبحاث تابع للشركة في هيوستن.

Scientists Successfully 3D Print A Human Heart Tissue #3dprinting https://t.co/fk6zGFXuFS pic.twitter.com/PXgEdw1IjC — 3D Printing News (@3DPrintMaven) July 15, 2018

وتتضمن العملية طباعة النسيج القلبي البشري متعدد الخلايا والذي بدوره يشكل القلب البشري.

ويمكن استخدام طريقة ما يعرف بـ"الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد" مع المرضى الذين يعانون من مشاكل كبيرة في القلب، وذلك لاستعادة انقباض عضلة القلب.

يقول الرئيس التنفيذي للشركة إن هناك شركات أخرى صنعت أنسجة مماثلة، لكن لم يكن من بينها ما يشمل جميع أنواع الخلايا التي تشكل أنسجة القلب.

ويحتوى هذا النسيج أيضا الأوعية الدموية التي تعتبر ضرورية لعملية تغذية الجسم وتنقية الدم.

وأضاف:

يمكنك أن تفكر في الأمر كما لو كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها جميع المكونات الصحيحة لانتاج الوصفة بطريقة صحيحة.