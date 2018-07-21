مجهول يقتل طبيب بوش الأب… وهكذا جاءت تعزية الرئيس الأمريكي لعائلته

قتل شخص مجهول طبيب القلب الذي كان يعالج الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في مدينة هيوستون الأمريكية صباح أمس الجمعة 20 يوليو/تموز.

وقال مستشفى مدينة هوستن إن الشخص المتوفي هو مارك هواسنهت ويبلغ من العمر 65 عاما وكان أحد العاملين بالمستشفى، بحسب موقع Usa Today الأمريكي.

Bush’s former doctor shot and killed while riding bike in Houston https://t.co/qVZrXJbRiA pic.twitter.com/DVLZQ04eRM — Liz Cole (@tcodat2) July 21, 2018

وبحسب الموقع كان المشتبه به يقود دراجة من أمام مكان الحادث، وقد أطلق النار على الطبيب الذي توفي على الفور.

الفاعل مجهول.. والأسباب غامضة

فر المشتبه به من مكان الحادث، وتقول الشرطة، إنه رجل أبيض أو أمريكي لاتيني يبلغ عمره 30 عاما، وكان يرتدي نظارة شمسية وقبعة بيسبول وسترة وسروالا قصيرا.

وتواصل الشرطة التحقيق في الحادث والبحث عن المشتبه به.

وقال جيم ماكروغ المتحدث باسم عائلة جورج بوش الأب إن هواسنهت عالج الرئيس الأسبق في عام 2000 من أزمة قلبية. وظهر معه في مؤتمر صحفي بعد الشفاء.

بوش الأب يعزي عائلة الطبيب

وقدم بوش تعازيه لعائلة هواسنهت يوم الجمعة، وقال: "لقد كان مارك طبيب قلب رائع ورجل طيب".

وأضاف: "سأظل دائما ممنونا لرعايته الاستثنائية لي. وأدعو لعائلته".