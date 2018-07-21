حادث غريب... نجاة جميع ركاب طائرة بعد تحطمها

نجا كل ركاب طائرة في مدينة تكساس الأمريكية، بعدما تحطمت أثناء إقلاعها، اليوم السبت 21 يوليو/تموز الجاري.

وكانت الطائرة "دوغلاس دي سي-3" متجهة إلى أوشكوش في ويكونسن، في حوالي الساعة 9:15 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، ولكنها انحرفت عن حافة المدرج واشتعلت فيها النيران، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية في بيان، بحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

وتمكن ركاب الطائرة البالغ عددهم 13 شخص، من النجاة من الحادثة، التي وقعت في مطار بورنت البلدية.

وتم نقل راكب واحد إلى المستشفى جوا، متأثرا بحروق خطيرة، بينما تم نقل 7 أشخاص إلى المستشفى وهم مصابين بجروح طفيفة، وفقا لما ذكره حساب مكتب شريف مقاطعة بورنيت على "فيسبوك".