احمى سيارتك من السرقة بـ"ورق الألومنيوم"

يزداد تدخل التكنولوجيا في حياتنا يوما بعد يوم، إلا أن أصحاب النوايا الخبيثة يطورون حيلهم أيضا وهو ما يعني ازدياد المخاطر من استخدام التكنولوجيا في بعض مناحي الحياة ومن بينها تأمين السيارات.

وقال موقع Indy100 إن أنظمة فتح وغلق السيارات غير المحمية يمكن اختراقها، حيث يستخدم اللصوص مستقبل خاص للتعرف على إشارة جهاز فتح السيارة يسمى جهاز "relay attack"، ومن خلال هذه الطريقة يمكنهم الاستيلاء على السيارة بسهولة.

© Sputnik . Sergey Samochin سيارات "كراز" تحارب الإرهاب في العراق وسوريا

ولتجنب تلك المشكلة هناك طريقة بسيطة للغاية، وهي أن يتم لف مفاتيح السيارة بورق ألومنيوم (فويل)، واقترح هولي هوبر، خبير الأمن الإلكتروني أن يتم إحاطة مفاتيح بأوراق الألومنيوم لأنها ستمنع جهاز "relay attack" من التقاط الإشارة.

يشار إلى أن هوبر يرى أن هذه الطريقة ليست مثالية، لكنها في الوقت ذاته أكثر الطرق توفيرا للمال، خاصة عند الوضع في الاعتبار أن تهديدات الأمن الإلكتروني دائمة التغير والتطوير، ومن الصعب على المستهلك العادي مواكبتها بالطرق التقليدية.