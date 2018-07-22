قريبا في الأسواق… أعمال فنية جديدة لتركي آل الشيخ مع فنانة مصرية

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، اليوم، الأحد 22 يوليو/تموز عن التحضير لعدد من الأعمال الفنية التي ستطرح قريبا في الأسواق.

وقال آل الشيخ، في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "أعمال فنية تجمعني بالفنانة المبدعة أنغام قريبا".

يذكر أن تركي آل الشيخ كتب للفنان المصري عمرو دياب أغنية "يا أجمل عيون" ضمن ألبوم "معدي الناس".

وقبل هذه الأغنية؛ سبق لتركي تجربة كتابة بعض الأغاني للمطرب كاظم الساهر، ومنها أغنية "أجمل العالم"، وأغنية "أهلين يا حبي القديم" للمطرب راشد الماجد، وكتب كلمات أغنية "يا غايب" للمطرب عبد المجيد عبد الله.

وبرز اسم تركي في سوق الأغاني، بعد كتابته لكلمات أوبريت "علّم قطر" التي أداها مطربون خليجيون.