وفاة 15 شخصا ونقل 12 ألفا إلى المستشفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في اليابان

توفي 15 شخصا على الأقل ونقل أكثر من 12 ألف إلى ​المستشفيات​ في ​اليابان، ​في أول أسبوعين من شهر يوليو/ تموز، بحسب أرقام رسمية مع اقتراب ​درجات الحرارة​ من 35 درجة مئوية في العديد من المدن اليابانية.

وبحسب موقع "ثوس تشاينا بوست"، توفي 12 شخصا بسبب ضربات ​الشمس​ في الأسبوع المنتهي في 15 يوليو/ تموز بعد وفاة ثلاثة آخرين في الأسبوع السابق".

© AFP 2018 / Don Emmert مصرع 17 شخصا بسبب ارتفاع الحرارة في كندا

وتابع الموقع، أنه نقل أكثر من 9900 شخص إلى المستشفيات خلال الأسبوع حتى منتصف يوليو، بينما أدخل إلى المستشفى 2700 شخص آخرين في الأسبوع السابق، وفقا لوكالة إدارة ​الحرائق​ والكوارث اليابانية".

وتجدر الإشارة إلى أنه بلغت درجة الحرارة 39.8 مئوية في مدينة غوجو وسط البلاد بعد ظهر الأحد، بينما تجاوزت في بعض أنحاء ​طوكيو​ 37 درجة مئوية.