بعد ظهروها في مقطع فيديو وصف بـ"غير المحتشم"... إعلامية سعودية تعتذر

اعتذرت المذيعة السعودية شيرين رفاعي عن المقطع الذي ظهرت فيه بلباس، وصف بأنه "غير محتشم"، وأثار حولها موجة جدل دعت وزير الإعلام للتدخل وإحالتها لجهات الإختصاص وذلك أثناء تغطيتها قرار السماح للسعوديات بالقيادة.

وبحسب صحيفة سبق السعودية، قالت رفاعي في تدوينة لها قبل قليل: "أتقدم بالاعتذار الشديد عما تم تداوله من فيديو صاحب تدشين قيادة المرأة للسيارة في وطني الحبيب، أبقى ابنتكم ولكم مني كل الاحترام والتقدير.. والعفو عند المقدرة".

وكانت وزارة الإعلام قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" عن إحالة الرفاعي للتحقيق بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تقدم تقريرًا عن قيادة المرأة، وترتدي ملابس "غير محتشمة" ما تسبب بجدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن الإعلامية شيرين خالفت الأنظمة والتعليمات الخاصة بالهيئة بظهورها بملابس "غير محتشمة"، مؤكدة أنها ستحاسب على ذلك.



أحالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مذيعة تلفزيونية للتحقيق، بعد انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل، تظهر خلاله وهي تقدّم تقريراً عن قيادة المرأة، وكانت ترتدي ملابس غير محتشمة، في مخالفة للأنظمة والتعليمات. pic.twitter.com/xftr9Jeuqj — وزارة الإعلام (@media_ksa) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

وظهرت شيرين في مقطع فيديو مرتدية ملابس، تظهر فيها بعباءة بيضاء مفتوحة تكشف تحتها جزءا من ملابسها وجسدها، إضافة لجزء من شعرها بشكل غير مألوف لدى نساء المملكة المعروفات بملابسهن المحتشمة.

وأثار ظهورها في تغطية تلفزيونية لصالح قناة "الآن" الفضائية، عن قرار السماح للنساء بقيادة السيارات، جدلًا واسعا وانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط انقسام بين من اعتبر الملابس حرية شخصية، وبين من يرى فيها مخالفة لعادات وتقاليد وقوانين المملكة.