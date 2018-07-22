واتسآب يضيف ميزة جديدة للقضاء على الروابط "المفخخة"

إذ تعد مثل هذه الروابط من أكبر المشاكل التي تزعج مستخدمي التطبيق، بحسب موقع wabetainfo المختص في أخبار التقنية.

✅ WhatsApp is globally rolling out the Suspicious Link Detection feature for Android!https://t.co/ugdUt5XlAb — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 20, 2018

هكذا يعمل التحديث الجديد

يقوم التحديث الذي طرح حتى الآن للهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" بفرز الروابط المشكوك فيها والتي من المحتمل أن تمثل خدعة للمستخدمين مثل الروابط المشبوه.

وعلى ذلك، يعمل التحديث الجديد على حماية المستخدمين من الاختراق — أو على الأقل يلفت انتباههم إلى أن مثل هذه الروابط قد تمثل ضرر لأجهزتهم.

ميزة أخرى.. وزيادة المسؤولية تجاه المستخدمين

كما أعلنت الشركة عن وضع حد معين لعدد الرسائل التي يتم إعادة توجيهها كجزء من استراتيجيتها في محاربة الأخبار الزائفة ومرسلي الرسائل المزعجة.

ومع هاتين الميزتين تأخذ الشركة مزيدا من المسؤولية الاجتماعية تجاه مستخدميها. وبالنظر إلى أن لديها أكثر من 1 مليار منهم ، هذا أمر جيد.

Game on.

After limiting the ability to forward messages,

WhatsApp is globally rolling out Suspicious Link Detection feature,

For all Android beta users. pic.twitter.com/VVUTzvhOYh — Chumben.Eyanthan (@Ceyanthan) July 20, 2018

وبدأ التطبيق بالفعل بطرح الميزة الجديدة على هواتف أندرويد منذ أول أمس الجمعة 20 يوليو/ تموز، وقد يطرح بالنسبة لمستخدمي نظامي iOS وويندوز فون خلال الأسابيع المقبلة.

طريقة استخدام الميزة

تحتاج إلي تحديث إصدار بيتا من واتسآب لإصدار 2.18.221 من التحديث لتلقي اشعار بعد اكتشاف روابط مشبوهة.

إذا كنت قد قمت بالتحديث بالفعل ولكنك لا ترى هذه الميزة، يرجى عمل نسخة احتياطية من سجل المحادثات وإعادة تثبيت التطبيق، إذا كنت لا ترغب في الانتظار أكثر.