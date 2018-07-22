هاشتاغ قطري... "فيلمك الكرتوني المفضل"

دشن مغردون قطريون على موقع تويتر هاشتاغا جديدا بعنوان "وش كان فيلمك الكرتوني المفضل".

وتفاعل كثير من القطريين مع الهاشتاغ، واعتبره البعض من أفضل هاشتاغات تويتر.

#وش_كان_فلمك_الكرتوني_المفضل

1973 😎✌️👍 山ねずみ ロッキーチャック

الغابة الخضراء

مغامرات الغابة الخضراء مسلسل رسوم متحركة مقتبس عن سلسلة من الكتب نشرت ما بين عامي 1910 و1920 ألفها ثورنتون… https://t.co/XD1FQBB7D5 — 🇰🇼🇮🇶🇸🇦 ترجمة و سياحة و سفر t123t.com (@t123t_com) July 22, 2018

وتنوعت الأسماء التى تداولها المغردون مثل "الغابة الخضراء" وهي المغامرات المقتبسة عن سلسلة من الكتب لثورنتون برجس، وبثت عام 1973 في اليابان.

#وش_كان_فلمك_الكرتوني_المفضل

يا ليت رسوم اليوم يعلم قيم ومبادئ وأخلاق مثل زمان. وياليت نستطيع إقناع أطفالنا على متابعتها في حلقات مثل زمان كل حلقة نتعلم منه درس..

وياليت يكون لدينا مؤلفين متخصصين لتأليف قصص اطفال بمستوى زمان.. — Dr.Basma A.A (@DrBA1971) July 22, 2018

وتمنى مغرد آخر أن يكون لدى بلاده "مؤلفين متخصصين لتأليف قصص أطفال بمستواها في الماضي.

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وغرد البعض أن فيلمهم الكرتوني المفضل "صبي الأحراش"، و"سابق ولاحق"، و"كوردج الجبان".