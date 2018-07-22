شاهد... هيكل عظمي غريب يحير العلماء

يبلغ طول الهيكل العظمي 6 بوصات أو 15 سنتيمتر، وتكهن الكثير أنه مومياء لها أصول خارج كوكب الأرض، بحسب ما نشرته صحيفة "نيوز ويك".
وجاءت تلك التكهنات بسبب حجم الهيكل العظمي الصغير، والذي أطلق عليه "آتا"، وجمعه خصائص بشرية وكائنات أخرى غريبة.
وأجرى الباحثون تحليل للهيكل العظمي والجينومي على الرفات، واكتشفو أن الهيكل كان في الواقع طفلة بشرية تعاني من تشوهات ورائية.
وعقب نشر الدراسة شكك كثيرون في نتائجها، وقوبلت الدراسة برد فعل فوري، ويسعى فريق دولي من الباحثين، للتأكيد أن التحليلات الجينية السابقة غير مبررة، والهيكل العظمي هو في الواقع جنين لديه حوالي 15 أسبوعا.
'Alien' Atacama Mummy Genetic Study Findings Raise Serious Concerns — Newsweek https://t.co/LWedj8CsNu pic.twitter.com/eOOJWR60ju— paleo diet (@PaleoDietxxx) July 20, 2018
وكشف الباحثون أن الهيكل لديه 10 أزواج فقط من الضلوع بدلا من 12 زوجا، وهو ما اعتبروه دليل على أن الهيكل غامض وليس بشريا، خاصة أن الجمجمة ممدودة الشكل.
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