"الحوت الأزرق" تتسبب في انتحار أول طفل يمني

قال موقع يمني أن طفلا يمنيا، 11 عاما، أقدم على الانتحار بسبب لعبة "الحوت الأزرق".

وبحسب موقع "الشاهد" اليمني، تعد الحادثة "الأولى" التي تُسجل في العاصمة اليمنية صنعاء منذ انتشار اللعبة في البلاد.

الحوت الازرق يتسبب بإنتحار طفل يمني https://t.co/0viHBnmJDy — Almushahid (@almashahid1) July 22, 2018

وأضاف الموقع نقلا عن شخص قريب من أسرة الطفل أن أهالي الطفل لا يرغبون في الإشارة إلى أن نجلهم انتحر بسبب لعبة الحوت الازرق.

وكانت الآثار المدمرة للعبة الحوت الأزرق، وصلت لأول مرة إلى السعودية، وتسببت اللعبة في وفاة طفل لم يتجاوز الثانية عشر من عمره، وذلك في الأول من يوليو / تموز الجاري.

والد الطفل المنتحر في أبها بسبب "الحوت الأزرق":

كان طبيعياً واللعبة كانت تطلب منه تنفيذ أوامر خطيرة ، وعلى الجهات المختصة حظر تلك اللعبة.

.#السعودية #التقنية #الحوت_الأزرق

. pic.twitter.com/KfdA5vY9dH — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 30, 2018

​يذكر أن لعبة "الحوت الأزرق" تستهدف الأطفال والمراهقين، وتتكون من مجموعة من التحديات تمتد لـ50 يوما، وفي التحدي النهائي يُطلب من اللاعب قتل نفسه.

وتتألف اللعبة من خمسين مهمة أو تحديا يضعها السمؤول أو ما يعرف بـ" Curator" أمام اللاعبين، ويجب عليهم إتمامها خلال خمسين يوما.