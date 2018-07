على طريقتهم الخاصة...مشاهير عرب وأجانب شاركوا بتحدي "رقصة كيكي"(فيديو)

بدأت قصة الرقصة من مقدم برنامج "The Shiggy Show" الكوميدي بالرقص على أنغام أغنية "In My Feelings" للمغني الكندي دريك.

والذي نشرها على صفحته الخاصة على إنستغرام، وليجتاح بعدها التحدي مواقع التواصل.

بدوره شارك الممثل المصري أحمد حلمي بالتحدي على طريقته بمقطع فيديو نشره على صفحته الخاصة على "إنستغرام" من مقطع فيديو له من فيلم "عسل أسود".

كما و شاركت الممثلة المصرية دينا الشربيني التحدي ولكن بالرقص على أغنية "شوقنا" للمغني عمرو دياب.

المصري أحمد مكي دخل التحدي بنشره على حسابه الخاص على فيسبوك فيديو من فيلمه " لا تراجع لا استسلام الضربة القاضية»، وبدا فيه وهو يرقص أمام أحد السيارات، وعلق عليه:"يا صلاة العيييييد.. أخيراً ها "KiKi".

ومن تونس شاركت الممثلة التونسية درة بالتحدي ، حيث نزلت من سيارتها لتواصل الرقص على أنغام الأغنية.

وعالميا شهدت مشاركة الممثل الأمريكي ويل سميث نوعا من المجازفة في التحدي و ذلك لخطورة المكان الذي قام فيه بالرقص على أنغام الأغنية.