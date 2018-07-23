أخت ميغان ماركل تلمح إلى ظهورها في برنامج تلفزيون الواقع

ألمحت سمانثا ماركل، الأخت غير الشقيقة لميغان ماركل، زوجة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا، اليوم الاثنين، إلى أنها قد تشارك في نسخة المشاهير من برنامج الواقع "بيغ براذر" (الأخ الكبير).

© REUTERS / POOL الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يزوران معرضا لنلسون مانديلا في لندن (صور+فيديو)

وقالت سمانثا ردا عن سؤال في برنامج "صباح الخير يا بريطانيا" الذي تبثه قناة "آي.تي.في" التلفزيونية حول ما إذا كانت ستشارك في البرنامج "عملت في مجال الإعلام طول حياتي، لماذا لا أشارك؟ لماذا أتوقف عن الحياة بسبب شأن عائلي؟"، بحسب "رويترز".

ووجهت أيضا نداء لأختها ميغان بالتواصل من جديد مع والدها توماس ماركل الذي غاب عن حفل زفاف ميغان وهاري في مايو/ أيار وأدلى بسلسلة من التصريحات العلنية المتضاربة بشأن عدم حضوره.

وقالت "إنه قلق بسبب بعدها (ميغان) وعدم تواصلها مباشرة ومن ثم هو بحاجة لمعرفة أنها بخير وسعيدة وإلى عودة الأواصر… أتمنى أن يتحقق ذلك قريبا".

ومن المتوقع أن يجري بث نسخة المشاهير من برنامج "الأخ الكبير"، الذي تعرضه القناة الخامسة بالتلفزيون البريطاني، في أغسطس/ آب.