طريقة إلغاء الاتصال بين "فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام"

وفي الوقت نفسه لا يعلم معظم المستخدمين طريقة إلغاء الاتصال بين التطبيقين، أو وجود طريقة من الأساس، بحسب صحيفة "لايف تراك".

© REUTERS / TOBY MELVILLE كيف تقرأ رسائل "فيسبوك ماسنجر" من غير أن يعلم مرسلها

وكشف تقرير نشرته الصحيفة أنه يمكن الربط بين تطبيق التراسل الفوري وإنستغرام، غير أن ذلك ينطوي على عيب يتمثل في إدراج جميع جهات الاتصال بشبكة إنستغرام في قائمة الأصدقاء بتطبيق فيسبوك ماسنجر.

وأضاف التقرير أن أصدقاء المستخدم بتطبيق التراسل الفوري يمكنهم التعرف على أنشطة المستخدم على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بمشاركة الصور.

ويتعين على المستخدم تصفح إعدادت فيسبوك في حال استمرار ظهور المنشورات من شبكة إنستجرام في تطبيق التراسل الفوري فيسبوك ماسنجر، ويمكنه هنا إدارة جهات الاتصال بتطبيق التراسل الفوري.

ويمكن إلغاء عملية المزامنة بين الخدمتين في قائمة الإعدادات، حيث يتعين على المستخدم النقر على صورة البروفايل في تطبيق فيسبوك ماسنجر، ثم النقر على بند "الأشخاص"، وفي النافذة التالية يتم تحديد "حساب إنستغرام"، وبعد ذلك يتم النقر على "إلغاء الاتصال"، وعندئذ من المفترض أن يعود الوضع كما كان في السابق.