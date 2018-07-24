طريقة إلغاء الاتصال بين "فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام"

وفي الوقت نفسه لا يعلم معظم المستخدمين طريقة إلغاء الاتصال بين التطبيقين، أو وجود طريقة من الأساس، بحسب صحيفة "لايف تراك".
وأضاف التقرير أن أصدقاء المستخدم بتطبيق التراسل الفوري يمكنهم التعرف على أنشطة المستخدم على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بمشاركة الصور.
ويتعين على المستخدم تصفح إعدادت فيسبوك في حال استمرار ظهور المنشورات من شبكة إنستجرام في تطبيق التراسل الفوري فيسبوك ماسنجر، ويمكنه هنا إدارة جهات الاتصال بتطبيق التراسل الفوري.
ويمكن إلغاء عملية المزامنة بين الخدمتين في قائمة الإعدادات، حيث يتعين على المستخدم النقر على صورة البروفايل في تطبيق فيسبوك ماسنجر، ثم النقر على بند "الأشخاص"، وفي النافذة التالية يتم تحديد "حساب إنستغرام"، وبعد ذلك يتم النقر على "إلغاء الاتصال"، وعندئذ من المفترض أن يعود الوضع كما كان في السابق.
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