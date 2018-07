غوغل يتنبأ بنهاية العالم وعودة يسوع

عند كتابة كلمة كلب باللغة الإنجليزية "dog" وتكرارها لأكثر من 17 مرة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يجب أن تكون اللغة الماورية هي اللغة المطلوب الترجمة منها.

وإذا أخدنا اللغة الانكليزية كاللغة المطلوب الترجمة إليها فيظهر لنا "Doomsday Clock is three minutes at twelve We are experiencing characters and a dramatic developments in the world, which indicate that we are approaching the end times and Jesus' return".

© Photo / screenshot/googletranslate غوغل ينبئ بنهاية العالم

وفي حال أخدنا اللغة العربية فيظهر لنا "ساعة Doomsday ساعة ثلاث دقائق في اثنا عشر نحن نشهد شخصيات وتطورات دراماتيكية في العالم، والتي تشير إلى أننا نقترب من أوقات النهاية وعودة يسوع".

© Photo / screenshot/googletranslate مترجم غوغل

وأصابت هذه الكتابات غير المفهومة خوف المستخدمين حول العالم واستغرابهم.

المترجم غوغل هو مترجم على الإنترنت، يستخدم كل يوم من قبل الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم ويدعم أكثر من مائة لغة.

واللغة الماورية هي اللغة الأصلية لسكان نيوزيلاندا.