لا تكذب بشأن سنك عند تسجيلك في "تويتر"

بدأ "تويتر" منذ أشهر قليلة في حظر المستخدمين، الذين هم دون السن القانونية، عندما اشتركوا في الموقع لأول مرة، حتى إذا كان عمرهم حاليا أكثر من 18 عاما، وفقا لموقع "ذا فيرج" الأمريكي.

وشن تطبيق التغريدات الشهير موجة من عمليات وقف الحسابات عبر منصته، في 25 مايو/ أيار، وهو اليوم الذي تزامن فيه سريان لائحة الخصوصية الجديدة، إذ أغلق حسابات أي مستخدم ذكر تاريخ ميلاده بأنه قد يكون أقل من 13 عاما عند تسجيله للحساب.

ولكن في أوائل شهر يونيو/ حزيران، قالت الشركة إنها ستبدأ العمل على حل طويل الأجل، وأنها ستعيد الحسابات الموقوفة ببطء، ولكن بالنسبة لآلاف المستخدمين، فإنه لم يتم رفع الحظر الشامل، كما أنه بعض المستخدمين الذين تم حظرهم مؤخرا بسبب هذه القواعد.

I'm done with FREAKING Twitter! Yesterday they blocked my main because I was underage (I'm not). This morning they blocked my account because I sent 1 dm to an account that didn't follow me. Now they blocked my account because I needed to change my password. WTF @TwitterSupport pic.twitter.com/KJcHB7wRNc — Sofia (@NewHopeSofia) June 9, 2018

وفرضت شركة "تويتر" هذا الحظر المتعلق بالسن، امتثالا للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وهي جزء من التشريع الأوروبي، الذي يركز على الخصوصية، ودخل حيز التنفيذ في شهر مايو.

ويفوض التشريع الأوروبي، كيف تتعامل الشركات، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" و"أمازون" و"تويتر"، مع بيانات المواطنين، والذي ينص على أنه عند تحرير "عقد" مع أي مستخدم يقل عمره عن 13 عاما، فإنه يكون غير صالح بدون إذن من والديه، وفقا للناحية القانونية، وقد يواجه "تويتر" غرامات باهظة في حال إخلاله لهذا الشرط.