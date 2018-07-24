"هواوي" تتفوق على "آيفون" و"سامسونغ" في السوق الروسية

حقق هاتف "هواوي" طفرة هائلة في مبيعات الهواتف الذكية في روسيا، خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز الجاري، ليتفوق على هواتف "آيفون" و"سامسونغ" للمرة الأولى.

ووفقا للبيانات التي نشرتها شركة استشارات "كاونتربارت ريسيرش"، فقد حصلت كلا من شركتي الهواتف الذكية "هواوي" و"أونور"، على ريادة ضيقة، بحصة سوقية بلغت 26.5% في يونيو، بينما كانت حصة شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية 32.2%، بحسب التلفزيون الوطني الصيني "سي جي تي إن".

© AP Photo / Manu Fernandez "هواوي" تستبق "أبل" و"سامسونغ" بضربة موجعة

وفي شهر فبراير/ شباط، تغلبت شركة "هواوي" على شركة "أبل" الأمريكية، لتصبح العلامة التجارية الثانية للهاتف المحمول في السوق الروسية.

وكان المتحدث باسم "هواوي"، ريتشارد يو، قد صرح الأسبوع الماضي، خلال إطلاق أحدث هاتف للشركة، أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، باعت 100 مليون هاتف ذكي، ويتوقع أن تبيع 200 مليون هاتف، قبل نهاية العام الحالي.

وشهدت العلامات التجارية للأجهزة المنزلية الصينية، نموا سريعا في الآونة الأخيرة، إذ حققت شركة "شاومي" الصينية، نموا هائلا في السوق العالمية، وإلى جانب الأداء الرائع الذي حققته الشركة في الصين، فقد استحوذت أيضا على 30% من حصة السوق الهندية في الربع الأول من العام، إذ باعت أكثر من 9 ملايين هاتف.

وتحقق شركة "هواوي" ريادة في البلدان النامية، بفضل أسعارها الأرخص وأدائها الأفضل، وتجربة مستخدم محسنة أكثر من نظرائها.

ومن بين مستخدمي "أبل" المفقودين، فإن 70٪ منهم يختارون شراء هواتف "هواوي"، أي ما يعادل نقطتين مئويتين أعلى من "سامسونغ".