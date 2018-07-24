نقل المطربة الأمريكية ديمي لوفاتو إلى المستشفى

نقلت المطربة الأمريكية الشابة، ديمي لوفاتو إلى مستشفى في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، الثلاثاء 24 يوليو/تموز الجاري، وسط اشتباه بتعاطيها جرعة زائدة من المخدرات.

وذكر موقع "تي.إم.زد" على الإنترنت، أن مطربة البوب الشهيرة، نقلت الى المستشفى، بسبب احتمال تناولها جرعة زائدة من الهيروين، وفقا لرويترز.

وكانت ديمي لوفاتو (25 عاما) تحدثت علانية عن تعاطيها الكوكايين والكحول في الماضي، من خلال أغنية أصدرتها في شهر يونيو/حزيران، بعنوان "سوبير"، والتي قالت فيها إنها انتكست بعد 6 سنوات من الرصانة.

ولم يرد ممثلو ديمي لوفاتو على الفور على طلب التعليق على الحادث.

وحققت ديمي لوفاتو الشهرة، من خلال بطولتها لمسلسلات "كامب روك" و"سوني ويز إيه تشانس" على قناة "ديزني" منذ 10 سنوات، ثم احترفت غناء موسيقى البوب، ​​مع أغاني مثل "سكايسكرابر" وسوري نوت سوري".