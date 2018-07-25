بالفيديو... طفل ذو وجهين يولد في إندونيسيا

ولد طفل يدعى غيلان إنديكا في مدينة باتام، ويبلغ عمره شهرين. لديه جسد واحد وذراعان وساقان، ولكن بسبب عدم قدرة أخيه التوأم عن التطور في الرحم، ولد ورأسه مشوه، بحسب ما نقلته "ديلي ميل".

ويقول الأطباء أن مثل هذا المرض يحصل واحدة من بين 250 ألف حالة. ويعرض تشوه الرأس ووجود الدماغ ووجود الأخ المزدوج حياة الطفل للخطر، بسبب تراكم السائل الزائد في الرأس. ومن المتوقع أن يتطلب العلاج إجراء جراحة لإزالة أحد العقول والوجه، وكذلك أجزاء من الجمجمة.

وقالت والدة غيلان إنها لم تكن تعلم بمرض الطفل قبل ولادته، على الرغم من أنها أجرت فحوصات بالموجات فوق الصوتية ثلاث مرات، لكن الجهاز لم يظهر أي شيء.

Two-month-old boy has an extra face and brain from his conjoined twin who failed to develop a body https://t.co/CkQmUrB5TV — Daily Mail Online (@MailOnline) July 23, 2018

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