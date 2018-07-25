تسريب صورة لاختراع جديد يجعل سامسونغ تتقدم خطوة على آبل

تسعى شركتا "آبل" و"سامسونغ" إلى طرح المزيد من اختراعاتهم التكنولوجية لتكون متوفرة لجميع المستخدمين بأسعار منافسة وبخدمات متعددة.

نشر موقع "Mashable" الأمريكي صورة قال بأنه تم تسريبها من المنتج المرتقب والجديد لشركة سامسونغ.

المنتج الجديد عبارة عن شاحن يمكن من خلاله شحن الهاتف وساعة سامسونغ الذكية بوقت واحد.

وتظهر الصورة التي تم نشرها من قبل مستخدم يعرف باسم "Roland Quandt"، وعلق عليها قائلا: "هذا شاحن سامسونغ اللاسلكي الثنائي (EP-N6100) الخاص بجهاز غالاكسي نوت 9. ويستطيع شحن ساعة غالاكسي مع الهاتف في نفس الوقت".

ومن المتوقع بأن تعلن سامسونغ عن منتجها الجديد في التاسع من أغسطس/آب، كما تحدثت الكثير من الشائعات عن إمكانية إطلاق جهازين جديدين للشركة هما "غالاكسي نوت 9 وساعة غالاكسي الجديدة".