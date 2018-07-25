جينيفر لوبيز تبهر محبيها في عيد ميلادها الـ49 (صور وفيديو)

نحو سن الخمسين عاما، تذهب جينيفر لوبيز دون أن تظهر عليها تداعيات السن.

احتفلت النجمة العالمية الأمريكية من أصول لاتينية، أمس الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ49، وهي لا تزال تجيد الرقص والغناء والتمثيل، وتبدأ جولات غنائية جديدة حول العالم.

ولدت جينيفر لوبيز في الرابع والعشرين من يوليو/تموز عام 1969، في أحد أحياء نيويورك.

ولجينيفر أخت شقيقة كبرى هي ليزلي، وصغرى تدعى ليندا وتعمل صحفية، أما والدتها فعملت كمعلمة، وكان والدها ديفيد لوبيز يصلح أجهزة الكمبيوتر.

ونشرت لوبيز صورة لها على موقع إنستغرام، معلقة عليها بجملة "لندع المرح يبدأ الآن".

زيجاتها

حاليا ترتبط جينيفر لوبيز بعلاقة عاطفية مع لاعب البيسبول الأمريكي أليكس رودريجيز.

تزوجت جينيفر لوبيز 3 مرات، الأولى كانت من أوجاني نوا عام 1997، وطلقت منه عام 98، بعد أن اتهمها بممارسة السحر والشعوذة.

وقد سرب زوجها الأول فيديو معها، مما أدى بلوبيز إلى مقاضاته والحصول على تعويض منه.

وتزوجت في عام 2001 من الممثل الأمريكي، كريس جود، ولم يستمر الزواج طويلا، وتطلقا لخلافات عديدة بينهما بعد الزواج بعدة شهور.

#UrbanToday: HISTORY TODAY — (In Year 2004): Jennifer Lopez marries Marc Anthony



On this day in 2004, some 40 guests watch as the pop star and actress JLo weds her third husband, the singer Marc Anthony, in an intimate ceremony held in the backyard of Lopez’s home in LA. pic.twitter.com/eNOoeXyNZV — Urban Television (@UrbanTVUganda) June 5, 2018

وتزوجت في 2004 من المطرب مارك أنطوني، وأنجبت منه طفلين "ماكس وإيما"، واستمرا معا 10 سنوات.

Jennifer Lopez Family Photos With Daughter,Son and Husband Marc Anthony 2018 https://t.co/ikRx2CiDO2 — Celebrity Nation CN (@CelebrityCN) June 13, 2018

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أعمالها الفنية

كان "MY LITTLE GIRL" هو أول الأفلام التى شاركت فيها جينيفر لوبيز عام 1986، ثم رقصت في فرقة جانيت جاكسون ولم تستمر كثيرا معها.

وعرفها الجمهور أكثر عام 1995 من خلال دورها في فيلم "MY FAMILY"، ومن أشهر أفلامها "MAID IN MANHATTAN"، و"Monster-in-Law".

موسيقيا، قدمت لوبيز العديد من الألبومات الغنائية منها "BRAVE" و"A.K.A".