إحداهما عرضت للبيع... إنقاذ سلحفتين نادرتين في مصر (صور)

أعلنت وزارة البيئة المصرية، اليوم الأربعاء 25 يوليو/تموز، نجاحها في إنقاذ سلحفاة بحرية عمرها 60 عاما.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه استمرارا لمنع الاتجار غير المشروع في الحياة البيئية، استطاع قطاع حماية الطبيعة بالوزارة في إعادة إطلاق سلحفاة بحرية إلى بيئتها الطبيعية بشواطىء البحر الأحمر قرب محافظة جنوب سيناء.

وقالت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إنه تم التأكد من سلامة السلحفاة وقدرتها على مواصلة الحياة قبل إطلاقها في البحر.

وورد بلاغ إلى وزارة البيئة من أحد المواطنين، يفيد بقيام محل تجاري بعرض سلحفاة بحرية للبيع.

وشكلت الوزارة لجنة من قطاع المحميات الطبيعية، والتى سألت صاحب المحل التجاري فأكد لهم عدم معرفته بمنع بيع السلاحف المهددة بالإنقراض.

وتم مصادرة السلحفاة، والتأكد من سلامتها وإعادة إطلاقها في البحر.

من ناحية أخرى، أنقذت سلحفاة بحرية جديدة في محافظة الإسكندرية، بعد أن خرجت للشاطىء لتضع بيضها، وبإبلاغ المسؤولين، كلف محافظ الإسكندرية، فريقا للقيام بالتنبيه على المسؤولين عدم إزعاج السلحفاة.

ومن المتوقع أن تخرج السلحفاة التى أعيدت إلى البحر المتوسط في الإسكندرية إلى الشاطئ مرة أخرى لتضع بيضها.

واعتبر المحافظ أن الحفاظ على السلاحف ضروري لأجل تحقيق التوزان البيئى.