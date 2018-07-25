بلغاري يدخل موسوعة غينيس للسباحة مكبلا داخل كيس (صور)

دخل مدرب السباحة والمنقذ والمغامر البلغاري، يان بيتكوف، موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بعد السباحة ويداه وقدماه مكبلة وهو داخل كيس يغطيه بالكامل.

وسبح بيتكوف، الذي يبلغ من العمر 64 عاما، مسافة قدرها 3380 مترا في بحيرة أوهريد في مقدونيا، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

© Sputnik . Sergey Guneev الأردن يدخل موسوعة «جينيس» بأطول منزلق مائي في العالم

وحطم السباح البلغاري بتلك الطريقة، الرقم القياسي للصياد الهندي جوبال خارفي، الذي سبح في عام 2013 مسافة 3071 مترا في المحيط الهندي، لكن ليس داخل كيس.

ودخل السباح البلغاري موسوعة غينيس مرة من قبل في عام 2013 بالسباحة مسافة 2030 مترا، لكنه احتفظ بالرقم القياسي لثلاثة أشهر فقط حتى تغلب عليه خارفي.

وقال بيتكوف قبل أحدث محاولاته إنه يعتزم السباحة مسافة 3.5 كيلومتر، وكان مراقبون من جينيس موجودين لمتابعة مغامرته التي نظمها الصليب الأحمر وأندية للرياضات المائية في أوهريد وبيتريتش.

Bulgarian Jane Petkov, 64, wants to set a new #GuinnessWorldRecord by attempting to swim more than three kilometers at Macedonia's Lake Ohrid in a bag with his arms and legs tied up on July 24. pic.twitter.com/ZNiGF3zan9 — China News 中国新闻网 (@Echinanews) July 25, 2018

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وسبح بيتكوف لثلاث ساعات، وهو يشق الماء بقدميه ووجهه إلى الأعلى، حتى وصل إلى شاطئ بلدة أوهريد القديمة.