آخر تطورات الحالة الصحية للمطربة الأمريكية ديمي لوفاتو بعد نقلها للمستشفى

كشف المتحدث باسم المطربة الأمريكية الشابة، ديمي لوفاتو، عن آخر تطورات حالتها الصحية، بعد نقلها مساء الثلاثاء 24 يوليو/تموز الجاري، إلى المستشفى، وسط اشتباه بتناولها جرعة زائدة من الكوكايين.

وقال إن لوفاتو (25 عاما) استيقظت من غيبوبتها في المستشفى، وتتعافى حاليا مع أسرتها التي تتواجد حولها، وتدعمها، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

© REUTERS / DANNY MOLOSHOK نقل المطربة الأمريكية ديمي لوفاتو إلى المستشفى

وأضاف في بيان، مساء الثلاثاء: "ديمي مستيقظة ومع أسرتها الذين يريدون التعبير عن شكرهم للجميع على الحب والصلوات والدعم لها"

وأكد أن بعض المعلومات التي تم نشرها حول حالتها الصحية غير صحيحة، وأن أسرتها تطلب من الجميع أن يحترموا خصوصيتها، لأن تعافيها واسترداد صحتها هو أهم شيء في الوقت الحالي".

ولم يوضح البيان أسباب دخول ديمي لوفاتو المستشفى.

يذكر أن ديمي لوفاتو اعترفت في فيلمها الوثائقي الذي شاركتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" في العام الماضي 2017، "Demi Lovato, Simply Complicated" عن مشوار إدمانها للمخدرات منذ أن كانت في عمر 17 عاما، وعن سنوات معاناتها من تناول الكحوليات واضطرابات تناول الطعام، وأنها عندما بلغت 18 عاما تم تشخيص إصابتها بمرض ثنائي القطب، ودخلت في مرحلة علاج من الإدمان.

وعبر عدد من المشاهير العالميين، من أصدقاء ديمي لوفاتو، مثل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان والمطربة الأمريكية أريانا غراندي، والمذيعة الأمريكية إلين ديجينيريس عن دعمهم لها، من خلال إطلاق هاشتاغ "PrayForDemi#" أو "صلوا لديمي".

Sending lots of light and prayers to you baby girl @ddlovato ✨ — Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 25, 2018

i love u @ddlovato — Ariana Grande (@ArianaGrande) July 24, 2018

I love @DDLovato so much. It breaks my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) July 24, 2018

​وتحظى ديمي لوفاتو بما يقرب من 69 مليون متابع على حسابها الرسمي على "إنستغرام".