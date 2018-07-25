شاهد... "طرزان" الحقيقي يظهر في غابات الأمازون

بعد أن عرفناه من خلال شاشة السينما، ظهر رجل مؤخرا في غابات الأمازون، وهو يحمل صفات وملامح البطل الأسطوري، البدائي "طرزان".

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للرجل، وهو يحاول قطع شجرة وهو نصف عار، وتبين أنه يعيش داخل غابات الأمازون منذ 22 عاما، بعدما قتل مزارعون أفرد قبيلته.

وطالبت منظمة "سورفايفال إنترناشونال" الحكومة البرازيلية باتخاذ إجراءات حقيقية لحماية القبائل المعزولة في غابات الأمازون.

وقالت المنظمة على حسابها في "تويتر": "هذا الرجل هو الناجي الأخير من أفراد قبيلته، لكنه ليس وحيدا في الغابة، فهناك فلاحون يعيشون بقربه ولا شيء أفضل لهم من التخلص منه، نحن نكافح في كل العالم لحماية القبائل المعزولة".

وأشارت الوكالة إلى أن "طرزان" الحقيقي يعيش على الصيد وتناول الثمار من أجل البقاء حيا وأكدت الوكالة أنه رفض جميع أشكال التواصل مع الآخرين.